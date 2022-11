Accecata dal sole investe un ragazzo che attraversa la strada

Accecata dal sole non ha visto un ragazzo che stava attraversando la strada investendolo. L'incidente stradale è avvenuto mercoledì mattina a Monterotondo. A rimanere ferito un 22enne, poi trasportato in ospedale per le ferite riportate.

L'intervento degli agenti della polizia municipale di Monterotondo intorno alle 7:30 del 9 novembre all'altezza dell'incrocio fra via Corsica e via Bruno Buozzi. Qui, una donna del posto alla guida di una Peugeot - che viaggiava in direzione Mentana - si è resa conto di aver colpito un pedone solamente una volta sentita la botta sul cofano. In terra è finito un giovane egiziano. Sempre cosciente il 22enne è stato quindi refertato al pronto soccorso con un codice giallo.

Svolti i rilievi scientifici, i caschi bianchi del comune della provincia nord della Capitale - diretti dal comandante Michele La Manna - hanno accertato come il giovane abbia attraversato la strada lontano dalle strisce pedonali.

Come informano dal comando di Monterotondo non è la prima volta che in quel tratto di strada alle prime ore del mattino si verificano incidenti conseguenza del sole che acceca gli automobilisti che procedono in direzione sud. Proprio per tale motivo i caschi bianchi consigliano a chi si trova a marciare con il sole contro di procedere lentamente accostandosi al lato destro della carreggiata, proprio al fine di poter evitare sinistri ed investimenti come quello avvenuto stamattina.