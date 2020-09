Incidente a Tor Tre Teste, perde il controllo del monopattino e cade: è gravissimo

E' grave un ragazzo di 23 anni che, nella mattinata di martedì 8 settembre, ha avuto un incidente in monopattino in via Prenestina, all'altezza del civico 710. Sul posto le pattuglie del V Gruppo Prenestino, ex Casilino per i rilievi stradali e la gestione del traffico.

Il ragazzo, bengalese, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni: è in prognosi riservata e le condizioni sono state giudicate gravi. Il mezzo, invece, è stato posto sotto sequestro.

Al momento è al vaglio dei caschi bianchi la dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso il 23enne avrebbe perso il controllo del monopattino cadendo sull'asfalto intorno alle 7:30 del mattino. A chiamare i soccorsi è stato un uomo che si è fermato con la sua auto. Da capire se a determinare la caduta ci sia stata una distrazione del giovane, oppure un impatto con un'auto in transito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto apprende RomaToday tra le ipotesi ci sarebbe anche il possibile urto con un'auto parcheggiata, con il monopattino che avrebbe impattato contro lo sportello aperto proprio al momento del passaggio del mezzo. Chi indaga al momento non lascia filtrare ulteriori dettagli.