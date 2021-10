Incidente a Valle Giulia: turista su monopattino a noleggio centrato da un'auto, è grave

È ricoverato in codice rosso, ma fortunatamente non in pericolo di vita, un turista norvegese di 24 anni protagonista di un incidente stradale a Roma, mentre era a bordo di un monopattino. L'impatto è avvenuto nella serata di giovedì 7 ottobre, in viale delle Belle Arti, nel quartiere Pinciano, all'altezza del civico 10. Erano passate da poco le 20 quando il ragazzo a bordo del mezzo preso a noleggio, si è scontrato con una Volkswagen Up guidata da una donna di 54 anni.

Il ragazzo a bordo del monopattino in sharing, caduto sull'asfalto, è rimasto ferito e trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso. Sul posto, allertate, sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale con gli agenti del II Gruppo Sapienza incaricati degli accertamenti, tuttora in corso, per ricostruire esatta dinamica dell'incidente.

Gli agenti hanno avviato le procedure di rito, eseguendo il sequestro dei mezzi coinvolti e sottoponendo la conducente dell'auto ad alcol test, risultato negativo. Per una completa ricostruzione dei fatti, saranno esaminate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Stando ad una prima ricostruzione la Volkswagen Up percorreva viale delle Belle Arti, in direzione zoo. Da stabilire con precisione, invece, l'andamento del monopattino.