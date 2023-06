Incidente a Cinecittà est: si scontrano auto e monopattino, feriti due 13enni. Uno è grave

Erano in due su un monopattino elettrico i 13enni rimasti feriti in seguito a uno scontro con un'auto. L'incidente stradale a Cinecittà Est nella serata di lunedì. Grave uno dei due adolescenti, trasportato in prognosi riservata in ospedale.

Incidente a Cinecittà Est

Sono stati gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale a intervenire poco dopo le 23:00 del 19 giugno all'altezza del civico 140 di viale Antonio Ciamarra. Una volta sul posto i caschi bianchi hanno accertato uno scontro che ha coinvolto un monopattino elettrico sul quale viaggiavano i due ragazzini, una Toyota Aygo alla cui guida c'era un ragazzo romano di 20 anni e quattro vetture in sosta (due Renault, una Opel e una Smart), danneggiate nel corso della carambola seguita all'urto fra i due mezzi.

Feriti due 13enni in monopattino

Fermatosi a prestare i primi soccorsi il 20enne alla guida dell'auto i due 13enni che si trovavano sul monopattin sono stati affidati alle cure del personale del 118. Trasportati dalle ambulanze all'ospedale Bambino Gesù uno è stato refertato con un codice giallo. Più grave l'amico, che si trova ancora in prognosi riservata.

I rilievi in viale Antonio Ciamarra

Sequestrati i veicoli, il 20enne alla guida dell'auto è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Eseguiti i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale stanno terminando gli accertamenti al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.