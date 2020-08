In due sul monopattino passano con semaforo rosso e si schiantano contro mezzo Ama

Incidente al Colosseo dove un monopattino con due persone sopra si è schiantato contro un mezzo dell'Ama. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì in piazza del Colosseo, all'altezza dell'uscita della metro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Trevi.

Dai primi elementi raccolti dagli agenti e alcune testimonianze, il monopattino stava procedendo da Fori Imperiali direzione via Labicana quando in prossimità dell'impianto semaforico che si trova all'altezza uscita metro, pare abbia proseguito il transito nonostante il semaforo avesse luce rossa rossa , poi l'impatto con il mezzo dell'Ama che si stava immettendo su strada da accesso laterale di piazza del Colosseo. Nello scontro è rimasto ferito il conducente del monopattino, turista inglese di 41 anni.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito per le cure mediche del caso, per lui codice verde. A bordo del monopattino anche un secondo passeggero, una donna di 40 anni che non è rimasta ferita. L'esatta ricostruzione dei fatti è in corso di approfondimento da parte dei 'caschi bianchi', i quali, al termine di tutti gli accertamenti, procederanno alle contestazioni per le violazioni riscontrate.