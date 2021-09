Incidente a Casal Bruciato: scontro tra auto e monopattino, ragazzo in ospedale

L'auto ed il mezzo elettrico si sono scontrati in piazza Balsamo Crivelli

E' letteralmente volato dal monopattino che stava guidando finendo contro il parabrezza di un'auto. A rimanere ferito un ragazzo egiziano di 21, costretto poi alle cure dell'ospedale. L'incidente stradale è avvenuto nella serata di mercoledì a Casal Bruciato ed ha visti coinvolti un'auto, una Chevrolet Orlando, ed il mezzo elettrico.

Il sinistro in piazza Balsamo Crivelli, poco distante dall'incrocio con via Diego Angeli in prossimità di un attraversamento pedonale. Sbalzato dal mezzo ecologico privato, il conducente del monopattino ha infranto il parabrezza anteriore della vettura con cui è avvenuto l'impatto, condotta da un uomo italiano di 50 anni.

Rimasto ferito il ragazzo è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico Umberto I. Da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Ascoltati i testimoni, secondo una prima ricostruzione il 21enne alla guida del monopattino avrebbe preso piazza Crivelli in senso vietato per poi impattare contro la vettura, con il conducente fermatosi a prestare i primi soccorsi.

In tredici mesi (da maggio 2020 a giugno 2021 compreso) sono stati 176 gli incidenti stradali che hanno coinvolto monopattini nella Città Eterna. Una media di 15 al mese, come rilevato dagli agenti della municipale capitolina.

Lo scorso 9 settembre un incidente con esito mortale, quando un 34enne nigeriano perse la vita mentre si trovava alla guida di un monopattino che si scontrò con un'auto in via Chiana, al Quartiere Trieste.