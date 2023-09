Il pirata che ha investito e ucciso il tredicenne a Finocchio era senza patente

Il ventenne romeno che ha investito e ucciso il giovane Mohammed, morto a tredici anni sulla via Casilina, guidava oltre i cento chilometri orari e anche senza patente, che non avrebbe mai ottenuto. Il ragazzo, residente a Tor Bella Monaca, domenica si è presentato alla caserma dei carabinieri e ora rischia un'accusa per omicidio stradale aggravato e fuga.

Le indagini

Il giovane - al momento denunciato - dopo aver travolto Mohammed, era fuggito senza prestare soccorso. La sua auto è stata rintracciata dalla polizia di Roma Capitale tra Colonna e Zagarolo. Non è chiaro se con il ragazzo ci fosse anche un'altra persona come hanno riferito alcuni testimoni. Sul punto le telecamere di sicurezza della via Casilina potrebbero aiutare.

I parenti del tredicenne che andava scuola all'istituto Domenico Savio chiedono giustizia. Mohamed stava per rientrare a casa dopo una festa per l'apertura della pizzeria di famiglia. Il padre era con lui. La polizia locale lavora con la procura a ritmo serrato per far luce sulla vicenda. Restano in piedi ancora diversi interrogativi.

Il noleggio da 1727

Tra tutti uno: com'è possibile che un'auto a noleggio fosse guidata da un conducente che non aveva la patente e che già in passato era stato sorpreso alla guida di automobili senza averne titolo? Il veicolo risulta intestato a una società di noleggio sponsorizzata da Algero Corretini, in arte 1727 Wrldstar, l'influencer da 850 mila follower su Instagram e oltre 2 milioni su TikTok diventato famoso nel 2020 quando andò a schiantarsi contro un muretto mentre si riprendeva con il telefono, con l'ormai celebre commento: "Ho preso il muro fratellì".

Corretini, dopo la drammatica storia di Manuel Proietti, il bambino di cinque anni morto in un incidente d'auto a Casal Palocco, ci spiegò già come funziona il business delle auto a noleggio, simbolo dell'ostentazione e che in alcuni casi possono trasformarsi in vere e proprie armi.

RomaToday lo ha contattato per sentire la sua versione dei fatti sul caso di Finocchio. 1727 si dice estraneo ai fatti e spiega: "La macchina è della mia società, ma il contratto non l'ho fatto io. Ho fatto una deroga al sub noleggio a un'altra società, quindi non so se effettivamente chi ha noleggiato l'auto fosse la stessa persona che si è messa al volante". Ma quanto costa affittare auto del genere, come la Golf in questione: "Circa duecento, duecentocinquanta euro al giorno con caparra non sempre obbligatoria dipende dalla politica di chi noleggia".

I sospetti

La polizia locale e la procura, secondo quanto si apprende, faranno accertamenti per capire chi e come abbia noleggiato l'auto. Il dubbio che non siano stati fatti gli adeguati controlli deve essere risolto. Corretini spiega che chi noleggia auto deve verificare che i "documenti siano validi e in corso di validità" e che le chiavi vengono date "in mano al guidatore presente sul contratto o a uno dei guidatori indicati a contratto". Chi ha noleggiato la Golf, dunque, potrebbe essere una persona diversa dal ventenne al volante senza patente.