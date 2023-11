Mirko morto in un incidente, lascia 3 figli. Amici e parenti lanciano raccolta fondi

Mirko Pacioni aveva 34 anni. Conviveva da tempo con la sua compagna Francesca e i tre figli, bambini che ora non potranno più riabbracciare il loro papà. È la drammatica storia dell'incidente mortale avvenuto nella mattinata di giovedì a Fiumicino, in via Portuense, proprio a pochi chilometri dal complesso residenziale di Parco Leonardo dove Mirko viveva con la sua famiglia da meno di un mese.

Una casa voluta e comprata di recente, festeggiata anche sui social. Mirko ha lavorato sempre come gommista, prima a Ostia, in via dei Promontori e da qualche tempo a Fiumicino. Un ragazzo buono, come lo raccontano in molti, come testimoniano i tanti messaggi lasciati su Facebook. Un tam tam che in poco tempo ha toccato il cuore di molti, tanto da avviare una raccolta fondi

"La famiglia di Mirko si trova ora in una condizione di grande sofferenza: Francesca, seppur circondata dall'affetto dei suoi cari, deve affrontare il dolore della perdita, la crescita dei suoi bambini e far fronte alle necessità quotidiane. - si legge nella campagna che in poche ore ha raccolto oltre settemila euro - Abbiamo quindi deciso di aprire questa raccolta fondi per sostenere la famiglia di Mirko in questo momento tragico. Ogni contributo, anche piccolo, sarà di grande aiuto per Francesca e i suoi figli".

Sulla dinamica dell'incidente mortale sta indagando la polizia locale di Fiumicino. La famiglia sta cercando testimoni per ricostruire al meglio quanto successo all'altezza dell'incrocio con viale Terme di Traiano. Secondo i dati ancora in aggiornamento sulle strade di Roma e provincia, nel 2023 sono 164 le vittime complessive.

Chi ha visto qualcosa dell'incidente può scrivere a romatoday@citynews.it