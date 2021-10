Incidente a Marco Simone: scontro fra due auto, 18enne muore in ospedale

E' deceduto al Policlinico Tor Vergata dove ha lottato fra la vita e la morte per 3 giorni. Aveva solamente 18 annni Micol Cassandra, venuto a mancare in ospedale dove era stato trasportato in condizioni disperate in seguito ad un incidente stradale avvenuto la notte di domenica scorsa a Marco Simone di Guidonia, provincia nord est della Capitale.

La tragedia stradale si è consumata la notte fra sabato 16 e domenica 17 ottobre quando la Hyundai sulla quale si trovava il 18enne di Castelverde come passeggero ha impattato contro una Citroen C3 condotta da un 32enne orginario della provincia di Campobasso. Uno scontro violento, avvenuto per cause in via di accertamento in via Polibio, altezza incrocio via Sventonio, nella zona del Laghetto.

Richiesto l'intervento dei soccorritori sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri della Tenenza di Guidonia ed i vigili del fuoco che hanno poi estratto dalle lamiere dell'auto i tre ragazzi che viaggiavano sulla Hyundai, il 20enne che si trovava alla guida (trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I), e due 18enni (uno portato in condizioni gravi all'ospedale Sandro Pertini) e Micol Cassandra, trasportato in condizioni disperate al Policlinico Tor Vergata dove è poi deceduto lo scorso 20 ottobre. Ferito anche il conducente della Citroen, refertato con un codice giallo all'ospedale Sant'Andrea.

Sequestrati sia la Hyundai che la Citroen, accertamenti sono ancora in corso da parte dei militari dell'Arma delle Tenenza della Città dell'Aria per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.