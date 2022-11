Incidente sulla Colombo: finiscono con il mezzo Ama contro un palo, due feriti

Hanno perso il controllo del mezzo Ama, uno "squaletto", sbandando e finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica. È quanto successo intorno alle mezzanotte tra domenica e lunedì a Roma, sulla via Cristoforo Colombo, poco prima di piazzale Marconi.

Il mezzo viaggiava verso il grande raccordo anulare, quando il conducente - per cause al vaglio della polizia locale - è uscito fuori strada. Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur che non escludono nessuna ipotesi. Al vaglio anche l'alta velocità del camioncino Ama. I due operatori all'interno sono rimasti feriti e trasportati per accertamenti in ospedale in codice rosso. Non sono in pericolo di vita. "Sono vivi per miracolo, ma con molte ferite e fratture ovunque. Un forte appello a tutta la categoria a ridurre la velocità", il commento del sindacato Lila dei lavoratori Ama.