Padre e figlio investiti mentre attraversano la strada: sono in prognosi riservata

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Mentana. Un uomo di 42 anni e suo figlio di 3 sono stati investiti da un'auto su via Amendola. I due, travolti, sono stati sbalzati per alcuni metri e, secondo quanto si apprende, il piccolo ha perso conoscenza. Il sinistro poco prima delle 19 quando un'auto ha travolto i due che, feriti, sono stati trasportati in due ospedali della Capitale.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. L'investitore, secondo quanto si apprende, si è fermato a prestare i soccorsi.

Sui social dalla famiglia dei due feriti è stato diffuso un appello: "Cerco testimoni che abbiano assistito al grave incidente avvenuto il giorno 7 gennaio a su Via Amendola, direzione da Monterotondo verso Mentana. Sono stati investiti mio cognato e mio nipote da un'automobile. Per favore, qualsiasi notizia ci sarebbe utile. In particolare mi dicono che al Bar Maya c'erano persone che hanno visto mio cognato e mio nipote essere investiti e volare in aria".