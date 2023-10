Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi, chi erano marito e moglie morti nell'incidente di Carchitti

Due comunità in lutto. Due figli che hanno perso i loro genitori. Si chiamavano Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi ed erano marito e moglie le due persone morte in un incidente stradale avvenuto martedì sera a Carchitti, frazione del comune di Palestrina, in provincia di Roma. Entrambi di 37 anni, lasciano due bambini piccoli - di 5 e 10 anni - rimasti gravemente feriti nel corso della tragedia costata la vita al papà e alla mamma. Feriti anche conducente e passeggero che si trovavano a bordo della seconda vettura coinvolta nel sinistro, un italiano di 40 anni e un cittadino marocchino.

Lo chef Maurizio Ponzo

Entrambi 37enni, residenti a Palestrina, in località Casale Sant'Antonio, Alessandra Corradi lavorava in uno studio commercialista mentre il marito - Maurizio Ponzo - era uno chef noto e apprezzato nella zona dei Monti Prenestini. Cuoco al ristorante il Giardino di Zagarolo, era stato protagonista - assieme al proprietario del ristorante Daniele Delle Fratte - con i suoi piatti alla sagra dell'Uva di Zagarolo. Proprio lo scorso 26 settembre lo chef spiegava in un video pubblicato sui social le ricette di alcuni piatti tipici della tradizione culinaria romana. Ristorante che - appresa la notizia - ha comunicato la chiusura del locale in segno di lutto per la perdita di Maurizio e Alessandra: "Comunichiamo alla nostra gentile clientela che oggi il ristorante rimarrà chiuso. Vi ringraziamo per la comprensione e ci scusiamo con chi aveva già prenotato un tavolo".

Comunità in lutto

Proprio il comune di Zagarolo, attraverso le parole del sindaco Emanuela Panzironi, ha voluto ricordare le due vittime con un post su facebok: "Una notizia dolorosissima ci ha colto questa mattina. Una tragedia che colpisce la nostra Città e la nostra Comunità. Ci stringiamo profondamente alla famiglia Ponzo e Corradi per la scomparsa di Maurizio e Alessandra. Maurizio era lo chef del ristorante "Il Giardino" di Zagarolo: proprio nel periodo che anticipava la Sagra dell'Uva, insieme al proprietario del ristorante Daniele Delle Fratte, ci aveva cucinato una ricetta tipica della tradizione culinaria romana. La simpatia e la professionalità di Maurizio ci hanno accompagnato in cucina in un ricordo che rimarrà indelebile per tutti. A Daniele, alla famiglia Delle Fratte, e a tutto lo staff de "Il Giardino" un abbraccio fraterno per la tragica perdita".

Le immagini di una famiglia felice

Una famiglia felice, distrutta da una tragedia. Come si può osservare sulle pagine social di Maurizio e Alessandra che avevano entrambi scelto come foto profilo Facebook un'immagine di loro assieme ai due figli. Una felicità interrotta sulla strada provinciale, che ha lasciato due bambini piccoli orfani di padre e madre.

L'incidente stradale

Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi hanno perso la vita a bordo di una Renault Clio, condotta dalla donna, che si è scontrata frontalmente con una Audi A6 sulla strada provinciale Carchitti. Un impatto fatale per marito e moglie, deceduti sul colpo. Gravi i loro due figli - trasportati d'urgenza al policlinico Gemelli e all'ospedale San Camillo di Roma. Sono invece stati trasportati al policlinico Tor Vergata gli occupanti dell'Audi A6. Sequestrate le vetture, il conducente della macchina - un cittadino marocchino - è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Gli accertamenti dei carabinieri

Svolti i rilievi scientifici dai carabinieri di Palestrina e San Cesareo, i militari dell'Arma stanno terminando gli accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro. Fra le ipotesi quella che l'Audi A6 possa aver invaso la carreggiata opposta dalla quale sopraggiungeva la Clio.