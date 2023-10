Marito e moglie morti in un incidente: ubriachi i due uomini a bordo dell'Audi che ha invaso la corsia

Erano entrambi ubriachi i due uomini a bordo della Audi A6 presa in prestito da un amico e guidata a folle velocità, che ha travolto e ucciso lo chef Maurizio Ponzo e la moglie Alessandra Corradi. A bordo della vettura nella quale c'era la coppia, erano presenti anche i loro figli di 6 e 10 anni, ancora ricoverati in ospedale in codice rosso. Una tragedia consumata nella serata del 10 ottobre poco prima delle 22:30 tra San Cesareo e Labico, nella zona dei Monti Prenestini

Le indagini dei carabinieri

I due, un italiano di 35 anni e un marocchino di 38, saranno presto interrogati dai carabinieri di Palestrina. Probabilmente già nella giornata di oggi. Sono entrambi ancora in ospedale al policlinico di Tor Vergata, non corrono pericolo di vita. Chi fosse tra i due al volante ancora non è quindi accertato. Il conducente dell'Audi, con ogni probabilità, rischia un'accusa di duplice omicidio stradale e lesioni stradali.

Secondo i primi riscontri fatti dopo l'incidente, l'Audi A6 viaggiava a una velocità sostenuta, invadendo la corsia opposta e travolgendo poi la Renault Clio con a bordo un'intera famiglia. Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi hanno perso la vita sul colpo. Avevano entrambi 38 anni. I figli di 10 e 6 anni sono ricoverati in prognosi riservata con traumi e fratture al policlinico Gemelli e al Bambino Gesù: non sarebbero in pericolo di vita.

Chi erano Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi

Maurizio Ponzo era lo chef del ristorante 'Il Giardino'. La moglie lavorava in uno studio di un commercialista. Una famiglia felice, distrutta da una tragedia. Come si può osservare sulle pagine social di Maurizio e Alessandra che avevano entrambi scelto come foto profilo Facebook un'immagine di loro assieme ai due figli. Una tragedia che ha colpito tutta la comunità di Zagarolo, come ha sottolineato la sindaca Emanuela Panzironi. Lutto anche a Palestrina e nella frazione di Colle di Fuori.