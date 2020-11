La gita finisce in tragedia, morto motociclista dopo un incidente stradale. Grave la compagna

Matteo Rossi, 48enne di Civitavecchia, è morto dopo un incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 1 novembre. L'uomo, dipendente della Port Mobility, era in compagnia della sua compagna, rimasta gravemente ferita e trasportata in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma.

I due, secondo quanto si è appreso, avevano deciso di fare una gita fuori porta ad Orvieto. Fatale l'incidente con una Fiat Panda sulle cui dinamiche ovviamente indagando i Carabinieri.

Ferita anche la donna che era alla guida della macchina, estratta dal veicolo dai vigili del fuoco. Sul posto anche il personale medico del 118 e due eliambulanze che portato le due donne ferite in ospedale a Roma. Per Matteo Rossi, invece, non c'è stato nulla da fare.

Tanti i messaggi di cordoglio sul gruppo facebook HP Bikers, tra i tanti anche quello di Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry e morta in un incidente stradale in moto: "Oggi un uomo non c'è più per colpa di una incauta manovra. Ne vale a la pena? Che il cielo accolga quest'uomo e aiuti la sua famiglia a sopportare il peso di una perdita, cosa, ahimè che so sulla mia pelle, essere non facile".