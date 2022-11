Incidente su via dei Laghi: muore motociclista di 32 anni

Stava percorrendo via dei Laghi in direzione Velletri quando si è trovato all'improvviso di fronte un’auto, una Ford Kuga, in uscita da una stradina laterale. Un impatto terribile che l'ha sbalzato dalla moto, scaraventandolo sull’asfalto. Tragedia su via dei Laghi nel territorio del comune di Marino nel pomeriggio di ieri, 31 ottobre. Un motociclista di 32 anni originario di Grottaferrata, Matteo Di Niro, è morto in un incidente stradale avvenuto in località Loggette, all’altezza del chilometro 8+200.

Il centauro, alla guida della sua Aprilia Rs 650, si è scontrato con una Ford Kuga con a bordo tre uomini: l'auto, secondo quanto si apprende, stava uscendo da una stradina laterale, immettendosi su via del Laghi. Nell’impatto anche il conducente della vettura, colpita dal lato del passeggero dalla moto, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Frascati.

Sul posto i carabinieri della stazione di Marino che si sono occupati dei rilievi. La strada è stata chiusa dalle 13 fino alle 16.30. A regolare il traffico la polizia locale di Marino.