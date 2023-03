Incidente all'interno del centro carni: due feriti

Un incidente stradale all'interno del Centro Carni. L'atipico sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì nel mattatoio di largo Pino Pascali, zona Collatino-Tor Sapienza. A impattare per cause in via di accertamento due auto, una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon, con quest'ulitma - alimentata a gpl - che ha terminato la propria corsa ribaltata. Due i feriti.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 13:00 del 9 marzo da parte di alcuni lavoratori che si trovavano nel centro carni della Togliatti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e gli agenti del V gruppo Casilino di polizia locale di Roma Capitale. Rimasti incastrati nell'abitacolo, autista e passeggero della Lancia sono stati liberati dai pompieri. Il primo, un 60enne, è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. Il passeggero - un uomo di 72 anni - è stato invece portato dall'ambulanza del 118 con lo stesso triage all'ospedale Sandro Pertini. Illeso il 35enne alla guida della Punto.

Svolti i rilievi scientifici i caschi bianchi del comando di viale Togliatti stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.