Matilde Masini, la podista romana investita e uccisa da un'auto mentre faceva jogging

Podismo romano in lutto per la morte di Matilde Masini, la 55enne investita ed uccisa da un'auto mentre faceva jogging a Terracina, dove era in villeggiatura con il marito. Residente nella zona dell'Eur, la donna era molto conosciuta nel mondo delle corse e delle maratone. Iscritta al GSBRun gruppo sportivo bancari romani una volta appresa la notizia della sua morte sono state centinaia i messaggi di cordoglio per ricordare Matilde.

Grande il dolore espresso dalla comunità dei suoi amici podisti. "Matilde ci ha lasciati - la ricorda il Gruppo Sportivo Bancari Romani -. Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo nell’apprendere che una di noi, mentre faceva quello che più amava fare, abbia perso la vita. Un allenamento della mattina come quello che tanti di noi siamo abituati a fare. Una donna dolce, generosa, sempre disponibile e pronta ad un sorriso, ad un gesto garbato. Una donna che amava tantissimo la corsa e che era vicina al nostro Gruppo collaborando alle gare ed aiutando sempre quando ce ne era bisogno. Ci mancherai tanto Matilde - concludono dal GSBRun . Un abbraccio e condoglianze alla famiglia per la perdita di una donna di una gentilezza e bontà rare".

Una grande passione per la maratona, quella di Matilde Masini, come ricorda a RomaToday Leonardo Ciacci, amico di famiglia che era solito accompagnare la 55enne alle maratone assieme alla sua compagna. Anche lui con un passato nel Gruppo Sportivo Bancari Romani: "Quando mi hanno detto che era lei non volevo crederci - racconta il 78enne originario della Garbatella -. Una donna solare, sempre sorridente ed anche molto bella. Ogni volta che andavamo ad una maratona era sempre una gioia. La corsa era una sua grande passione. Ancora non riesco a crederci che non la rivedrò più".

Proprio allenandosi per la sua grande passione Matilde ha però perso la vita. Come la ricordano anche dalla Pedagnalonga di Terracina: "La grande famiglia della Pedagnalonga di Borgo Hermada si stringe al dolore dei famigliari per la tragica scomparsa di Matile Masini, vittima di un incidente stradale mentre si allenava. Matilde aveva partecipato a numerose edizioni della nostra manifestazione, la ricordiamo con immenso affetto".

La tragedia stradale

Matilde Masini ha perso la vita venerdì mattina mentre correva sulla Magliara 58, a Terracina, in provincia di Latina, investita da un'auto che proveniva alle sue spalle e che l'ha travolta. Insieme a lei anche il marito che la affiancava in bicicletta e che è stato solo sfiorato dalla vettura condotta dalla 34enne che ha poi travolto sua moglie. Medico di professione, è stato il primo a soccorrerla in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ma per la 55enne non c'è stato nulla da fare, è morta prima di poter essere trasferita in ospedale con l'eliambulanza arrivata sul posto.