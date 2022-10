Incidente alle porte di Roma, sbanda con la moto contro un'auto: morto un uomo

Tre morti in due giorni. Continua la scia di sangue sulle strade di Roma. Massimo Palazzi, 63 anni il prossimo mese, è l'ultima delle vittime. È il tragico epilogo dell'incidente mortale avvenuto domenica ad Anguillara Sabazia, in via Carducci all'altezza della strada provinciale 11b.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Bracciano, Massimo Palazzi, romano e residente nel comune vicino al lago, era in sella alla sua moto Yamaha quando ha svoltato a sinistra impattando contro un'auto che lo precedeva. L'uomo è stato sbalzato dal suo mezzo finendo sull'asfalto.

Sul posto il personale medico del 118 che ha tentato di rianimarlo per un'ora, senza esito positivo. I mezzi sono stati sequestrati come da prassi. La salma dell'uomo è stata affidata ai familiari. I carabinieri indagano per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.