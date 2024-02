Investì e uccise donna a Largo Preneste, rito abbreviato per pirata strada

Serrà processato con rito abbreviato l’uomo di trentuno anni che lo scorso 27 settembre ha investito e ucciso una donna filippina di quarantadue anni, Mary Grace Catubay Duque, in via Acqua Bulicante, in zona Largo Prenseste. L'uomo, rintracciato e arrestato alcuni giorni dopo l’incidente, è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

"Per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, e nella violazione della normativa relativa alla circolazione stradale - si legge nel capo di imputazione - percorrendo via Acqua Bullicante direzione via Prenestina ad elevata velocità il trentunenne ha investito la donna provocandole lesioni mortali “omettendo di prestare soccorso".

Nel procedimento sono parti civili il marito e i familiari della vittima. Il 31enne, difeso dagli avvocati Simonetta Galantucci e Matteo Gennarelli, è detenuto dallo scorso settembre. La prossima udienza è stata fissata per il 6 maggio.