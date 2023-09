Ritrovata l'auto a noleggio che ha investito e ucciso Mary Grace a largo Preneste

C'è una prima svolta sulle indagini relative all'incidente mortale che è costato la vita a Mary Grace Duque, la donna di 42 anni uccisa da un pirata della strada mentre stava andando al lavoro, nel pomeriggio di giovedì 28 settembre è stata trovata e posta sotto sequestro la Fiat Panda guidata dall'uomo che non si è fermato dopo l'impatto a largo Preneste.

L'auto ritrovata

L'auto, ormai abbandonata, si trovava in zona Tiburtina, in via Ottoboni, a circa quattro chilometri dall'impatto drammatico. A trovarla sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Si tratta di una vettura a noleggio noleggio. Sul nome del contratto c'è quello di un 30enne romano già noto alle forze dell'ordine, bisognerà capire se fosse effettivamente lui alla guida della Panda "affittata". Gli investigatori puntano a fermarlo nelle prossime ore.

Il pirata della strada ha le ore contate

Il pirata della strada è quindi ancora in fuga. Per poco, assicura chi indaga. Sul caso stanno lavorando gli agenti del V gruppo Prenestino che, una volta eseguiti i primi rilievi scientifici dopo il sinistro mortale, hanno ascoltato i testimoni e acquisito diverse telecamere della zona. Le prossime ore saranno decisive, i vigili hanno le idee chiare.

La dinamica e i testimoni

Secondo quanto appreso l'uomo al volante dell'auto che proveniva da via dell'Acqua Bullicante dopo aver travolto Mary Grace Duque, si è fermato per pochi attimi. Dopo essersi messo le mani nei capelli, come raccontato da un testimone a RomaToday, ha ingranato la marcia ed è ripartito. La Panda in fuga si è quindi scontrata con altre tre macchine in transito, una Ford Focus, un'altra Fiat Panda e una Toyota Corolla.

La corsa per salvare Mary Grace

La donna, soccorsa, è stata portata al policlinico Umberto I dove è morta ieri. Amici e parenti di Mary Grace Duque, così come tutta la comunità filippina, ora chiedono verità. La donna lavorava a Roma da oltre 17 anni e proprio mercoledì si stava recando sul posto di lavoro, in via Gaeta nell'albergo dove aveva mansioni di front office. Mary Grace Duque è la 133esima vittima delle strade di Roma e provincia in questo 2023.