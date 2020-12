Investito da un'auto mentre attraversa la strada, grave un 73enne

Travolto da un'auto mentre attraversava la strada è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove si trova in prognosi riservata. L'incidente stradale è avvenuto nella giornata di domenica sulla via Nettunense, nel territorio di Marino, ai Castelli Romani. Ad essere elitrasportato al San Camillo un uomo di 73 anni.

L'investimento è avvenuto tra il km 2 ed il km 3 della Nettunense, in località Castelluccia. Qui, per causa ancora in corso di accertamento, l'anziano è stato travolto mentre attraversava la strada da una Fiat Panda condotta da un uomo di 79 anni. Sbalzato in terra, le condizioni del pedone sono apparse da subito gravi. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato con l'eliambulanza al nosocomio romano di circonvallazione Gianicolense in condizioni critiche.

Sul posto per accertare l'accaduto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Albano, diretti dal comandante Maurizio Sementilli. Ascoltato il 79enne, lo stesso è stato sanzionato con il sequestro dell'auto ed il ritiro della patente. Informata l'Autorità Giudiziaria della Procura di Velletri.