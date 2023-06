Incidente a Marino: muore una ragazza di 18 anni, feriti due amici. Stavano andando alla festa di fine anno

Tragedia alle porte di Roma. G.C., 18 anni ancora da compiere, è morta in un incidente stradale nella serata di martedì 13 giugno. La giovane studentessa era in auto con due amici, feriti e nessuno dei due in pericolo di vita. I giovanissimi, secondo quanto si apprende, erano tutti studenti del liceo Ugo Foscolo di Albano, ed erano attesi da una festa di fine anno scolastico organizzata a Castel Gandolfo.

L'incidente mortale

L'incidente si è verificato intorno alle 20, in viale Bruno Buozzi a Marino. I tre giovani erano a bordo di una Renault quando, per cause al vaglio, si sono scontrati con una Hyundai condotta da un uomo. G.C. - che avrebbe dovuto ancora compiere diciotto anni a luglio - stando a una prima ricostruzione, era seduta sui sedili posteriori.

La giovane, che frequentava la quarta liceo, è morta sul colpo. I due compagni che si trovavano nella parte anteriore della vettura hanno riportato fratture alle gambe e sono stati trasportati in codice rosso al nuovo ospedale dei Castelli Romani.

Compagni sotto choc

Sotto choc i compagni di scuola che li aspettavano per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Al sopraggiungere delle tragiche notizie, i festeggiamenti sono stati sospesi. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia di Stato che indagherà per determinare l'esatta dinamica del sinistro.

I mezzi sono stati sequestrati. La salma della giovane G.C. è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. A pochi chilometri dalla tragedia di ieri sera, sempre nel comune di Marino, perse la vita anche Stefano Subioli, il medico del Campus Bio Medico morto in sella alla sua moto.