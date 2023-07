Sbalzati dopo un incidente vengono travolti dal tir: giovane romana muore sul colpo, grave il fidanzato

Mariella Carrino, romana di 28 anni, è morta in un incidente stradale sulla Flaminia a Civita Castellana, nel pomeriggio del 30 giugno. La ragazza era in sella alla moto con il suo fidanzato Dario Gilberto Celestini, 42 anni, ricoverato in gravi condizioni.

Intorno alle 17, per cause ancora da accertare, nei pressi del chilometro 61 si è verificato uno scontro tra un'auto e la moto con a bordo i due. Nel veicolo, una Fiat Panda, c'era una coppia di coniugi 60enni.

Lei di Roma e lui di Civitavecchia ma residente sempre nella Capitale, rincasavano dopo una gita fuoriporta, come riporta ViterboToday. In seguito all'impatto con l'auto sono stati disarcionati dalla moto e sbalzati sull'asfalto. Carrino è finita sull'altra corsia di marcia dove è stata investita e travolta da un autotreno che sopraggiungeva nella direzione opposta e alla cui guida c'era un uomo di 57 anni che non è riuscito a evitarla.

La ragazza è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante: per liberarla i vigili del fuoco hanno dovuto sollevarlo. Poi hanno affidato la 28enne ai sanitari del 118 che, nonostante diversi tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Carrino, con una laurea in Giurisprudenza per fare l'avvocato, è morta davanti al fidanzato.