Incidente a Palombara Sabina, auto invade la corsia opposta: morta una donna, grave l'amica

Aveva passato una serata a cena con le amiche e stava tornando a casa quando un incidente stradale le ha tolto la vita. Margherita Giubilei, 63 anni, è la 77esima vittima delle strade di Roma e provincia.

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno lungo la Strada della Neve, la via che collega la stazione ferroviaria di Pianabella di Montelibretti a Palombara Sabina. Secondo quanto ricostruito, Margherita Giubilei aveva trascorso un serata tre amiche ed era al volante della sua Lancia Y, insieme a un'amica. Stavano tornando a casa.

Un'auto proveniente dall'opposta corsia di marcia avrebbe invaso la carreggiata urtando prima la vettura delle altre amiche che precedevano Margherita per poi schiantarsi frontalmente contro la Lancia Y. Le condizioni di Margherita Giubilei sono apparse subito critiche. I medici del 118 hanno trasportato la 63enne e l'amica che era con lei in ospedale.



Margherita Giubilei è morta dopo oltre 24 ore di agonia all'ospedale Sant'Andrea di Roma, nella tarda serata di lunedì. La notizia è stata resa nota solamente ieri.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Monterotondo coordinati dalla procura di Tivoli. Le auto sono state sequestrate e il conducente dell'auto è stato denunciato per omicidio stradale e lesioni.