Ubriaco alla guida provoca incidente, poi abbandona l'auto e scappa a piedi

Ubriaco alla guida ha provocato un incidente stradale con due auto che provenivano dalla direzione opposta. Dopo essersi reso conto di quanto accaduto, l'uomo - un 32enne italiano - ha abbandonato la macchina e si è dato alla fuga.

È accaduto sulla via Maremmana, a Villanova di Guidonia, comune della provincia nord est della Capitale. La fuga del pirata della strada è però stata interrotta dai carabinieri della compagnia di Tivoli. Con un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito, il 32enne è stato denunciato, oltre che per guida in stato di ebbrezza, anche per omissione di soccorso e guida senza patente poiché mai conseguita.