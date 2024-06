Marco Torre, il poliziotto morto a 27 anni sul raccordo anulare mentre andava al lavoro

Né un incidente autonomo, né l'ipotesi di un'auto privata come si pensava in un primo momento. Marco Torre, poliziotto di 27 anni, ha perso il controllo della sua moto dopo aver impattato contro un'auto che era in corsia di emergenza, ferma o in marcia molto lenta.

Dopo il tamponamento Marco Torre è stato catapultato sull'asfalto e mentre le sua moto andava in fiamme, il suo cuore ha smesso di battere ed è morto. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente mortale che si è verificato sul grande raccordo anulare di Roma nella mattinata di martedì 25 giugno, quello della 76esima vittima sulle strade di Roma e provincia nel 2024.

La polizia stradale, che indaga, ha acquisito le telecamere di sorveglianza del tratto del raccordo e sequestrato i mezzi. Il conducente dell'auto, trovato sotto choc e con la pettorina arancione, è stato portato in ospedale in codice giallo e sottoposto ai test di alcol e droga, come da prassi.

Marco Torre, poliziotto di 27 anni, stava andando al lavoro al Viminale. Lascia una compagna e un figlio di un anno. Poche ore dopo la tragedia sulla piattaforma Gofundme, è stata creata una raccolta fondi per "onorare e ricordare Marco, un compagno, amico, collega e papà speciale che ha lasciato un'impronta indelebile nella vita di chi lo ha conosciuto", si legge. La campagna ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la famiglia di Marco in questo momento difficile. In poche ore sono state raccolte più di 7mila euro.