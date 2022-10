Sbanda e perde il controllo della moto, morto un operaio. Indaga la polizia

Incidente mortale a Civitavecchia nella notte di sabato 9 ottobre. Marco Rossetti, 48 anni, ha perso la vita in viale Garibaldi, nei pressi dell'incrocio con viale della Stazione. Non è chiaro se nella caduta fatale per il centauro ci sia stato il coinvolgimento di un altro veicolo.

Secondo una ricostruzione di chi indaga, Marco Rossetti aveva trascorso la serata con alcuni amici quando, nel ritorno verso casa, ha perso il controllo della sua Ducati, per cause in corso di accertamento, finendo contro alcune auto parcheggiate. Fatale l'impatto. Quando poco dopo il personale del 118 è giunto sul posto, per il 48enne non c'era più nulla da fare.

Rossetti era un operaio che lavorava alle dipendenze di Civitavecchia Servizi Pubblici. Tanti i messaggi di cordoglio sono stati pubblicati sui social appena la notizia si è diffusa. "Un bacio fin lassù amico mio ti voglio bene, non doveva andare così sarai sempre nel mio cuore", il messaggio di Daniele. "Addio Marco, sei sempre stato un carissimo amico. Sempre presente e pronto sempre a difenderci da tutti. Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre", il messaggio di Antonella. Gli amici motociclisti, invece, lo hanno ricordato con una foto di gruppo dove spiccava anche Rossetti.