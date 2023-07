Incidente sul litorale, perde controllo dello scooter e finisce contro auto parcheggiata: morto 24enne

Ha superato un'auto che stava per svoltare verso una pompa di benzina, ma nella manovra ha perso il controllo dello scooter finendo contro una vettura in sosta. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 24enne Marco Mauriello, originario di Aprilia e residente a Nettuno che sabato è rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto su via della Vittoria, sul litorale sud del comune della provincia di Roma.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Dopo il trasporto all'ospedale di Anzio è stato trasferito in eliambulanza presso il reparto di terapia intensiva del San Camillo a Roma, ma non è bastato. Nella notte il suo cuore ha smesso di battere. Sul posto la polizia locale di Nettuno che indaga. Marco Mauriello è solamente l'ultima vittima in ordine di tempo sulle strade di Roma e provincia.