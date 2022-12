Scontro tra due auto: morto un poliziotto. Ferite altre due persone

Il poliziotto Marco Mastrantonio, sovrintendente capo e responsabile della squadra informativa del commissariato di Tivoli e Guidonia, è morto in un incidente stradale oggi in provincia di Roma. Lo scontro è avvenuto Gallicano nel Lazio, intorno alle 11:30 in cia Prenestina Nuova al Km 5,2. L'incidente ha visto coinvolte una Opel Mokka e una Peugeot 208.

Marco Mastrantonio è morto sul colpo. Non è chiaro se fosse lui al volante. Nel sinistro, stando alle primissime ricostruzioni, è rimasta ferita un'altra persona che viaggiava in compagnia del poliziotto nato a San Vito Romano. È stata trasportata in elisoccorso a Roma. Ferito anche il conducente dell'altra vettura.

Sul posto, oltre alle autoambulanze, anche i carabinieri. La salma è stata portata presso l'ospedale di Tor Vergata. Immediato il cordoglio del segretario generale del Mosap Fabio Conestà: "Abbiamo appreso con immenso dolore la scomparsa del collega, nostro iscritto, Marco Mastrantonio. Purtroppo è deceduto a causa di un terribile incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e una figlia, alle quali il Mosap si stringe nel dolore".