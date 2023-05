Marco Mannage morto in monopattino. Ipotesi pirata della strada: potrebbe averlo investito e abbandonato

Marco Mannage, bengalese di 25 anni con la passione per il cricket, è l'ultima vittima delle strade di Roma. Una morte tinta di giallo quella avvenuta nella serata di ieri in via Casal del Marmo, periferia nord di Roma. Il giovane, che abitava nella zona di Tor Marancia, è stato trovato a terra da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme, intorno alle 23 di domenica 21 maggio all'altezza del civico 222. Sul posto gli agenti del gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale che indagano sui fatti. Tuttavia arrivati sul luogo del sinistro, i caschi bianchi non hanno trovato nessun conducente di un'auto e di un veicolo a due ruote.

Le ipotesi al vaglio

Allora cosa è accaduto? Quella strada è un lungo rettilineo e, secondo quanto si apprende, è l'illuminazione stradale non manca. Marco Mannage potrebbe aver perso il controllo del monopattino a causa di una eccessiva velocità o per una manovra azzardata. Dalle prime informazioni raccolte in mattinata, chi indaga sta vagliando l'ipotesi di una omissione di soccorso. Qualcuno, dunque, potrebbe aver visto Marco Mannage sull'asfalto per poi tirare dritto e non chiamare i soccorsi, o anche aver allertato il numero unico per le emergenze non restando sul posto.

Ma questa non è l'unica ipotesi presa in considerazione. Marco Mannage, infatti, potrebbe essere stato investito da un veicolo pirata mentre era a bordo del suo monopattino. Uno scontro, quindi, con qualcuno che si sarebbe poi allontanato da via Casal del Marmo. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di zona. Saranno ascoltati, inoltre, eventuali testimoni. La salma del ragazzo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e il monopattino sequestrato. Il venticinquenne bengalese è la cinquantottesima vittima delle strade di Roma e provincia da inizio 2023.