Marco Filomeno morto in un incidente, l'appello della famiglia: "Cerchiamo testimoni di quella maledetta mattina"

"Cerchiamo testimoni di quella maledetta mattina". A trovare la forza di lanciare un appello per ricostruire la tragedia in cui ha perso la vita Marco Filomeno in un incidente stradale sono la sorella Caterina, il fratello e l'altra sorella del 30enne. Una tragedia, una vita spezzata ancora troppo giovane in una domenica di fine maggio sulla via del Mare. Residente a Malafede Marco stava andando a lavoro a Roma per fare la guida turistica. Capitale dove il giovane non è purtroppo mai arrivato. A distanza di tre giorni dal dramma i familiari hanno lanciato un appello per la ricerca di testimoni.

La sorella di Marco Filomeno

A farsi portavoce della famiglia è la sorella, Caterina, che vive nella stessa palazzina nel quartiere del X municipio Mare da dove Marco è uscito per recarsi a lavoro domenica mattina: "Abbiamo saputo della tragedia a mezzogiorno. Sono stati i carabinieri che hanno bussato alla nostra parte per darci la notizia". Militari dell'Arma a cui è spettato l'ingrato compito in quanto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi scientifici sulla via del Mare "erano tutto impegnati nei servizi per il Giro d'Italia".

"Maledetta via del Mare"

Proprio la corsa per la Maglia Rosa in transito a Roma "ha costretto mio fratello Marco a percorrere quella maledetta via del Mare. Lui solitamente percorreva la Colombo, ma le chiusure per il Giro d'Italia lo hanno portato a prendere un'altra strada per recarsi a Roma rispetto alla solita". Proprio sulla via del Mare, all'altezza di Tor di Valle, Marco Filomeno si è scontrato con la sua moto Yamaha contro una Fiat Tipo condotta da una donna di 49 anni. Un impatto fatale, che non ha lasciato scampo al 30enne romano.

L'appello per la ricerca testimoni

Nato e cresciuto nella zona dell'Eur, dopo aver svolto diversi lavori fra i quali barman nei locali del Centro della Capitale e di Ostia, Marco lavorava in quest'ultimo periodo come guida turistica in Centro Storico. "Nessuno ci ha detto nulla - racconta ancora la sorella Caterina - della morte di Marco non sappiamo praticamente niente. Ci rivolgiamo al vostro giornale, nella disperazione un’ultima cosa: aiutateci a trovare qualche testimone che possa spiegarci come ha perso la vita nostro fratello".

I funerali alla Montagnola

Restituita la salma ai familiari, i funerali di Marco Filomeno si terrano il prossimo 30 maggio a partire dalle 11:00 alla parrocchia Gesù il Buon Pastore di via Luigi Perna alla Montagnola. "Sarai per sempre con me, dentro i miei occhi azzurri come i tuoi - il ricordo commesso della sorella Caterina -. Fratello mio che dolore immenso che ci hai lasciato. Ti amo infinitamente. Marcolino mio sarai la mia stella più luminosa, continuerai a brillare anche da lassù, ti porterò sempre e per sempre nel mio cuore. Tua sorella Caterina". "Orgoglioso e fiero di avere un fratello come te, altruista verso il prossimo, pieno di amici, amato e ben voluto da tutti. Eri, sei e sempre sarai qui con tutti noi. Tuo fratello Francesco".

Chiunque abbia informazioni utili alla famiglia di Marco Filomeno può contattare la polizia locale di Roma Capitale al numero 06 67691, chiamare il numero unico per le emergeze 112 o la sorella Caterina al numero: 380 5998031