Incidente sulla Cassia per il cantante Marcello Cirillo: "Sono vivo per miracolo"

"Sono vivo per miracolo". Così il cantante e musicista Marcello Cirillo affida a Twitter il proprio stato d'animo a poche ore da un incidente stradale che lo ha visto coinvolto mentre era a bordo di una Smart. Il sinistro nel pomeriggio di mercoledì a Roma nord, in zona Grottarossa.

A raccontare l'incidente lo stesso cantante, conosciuto al grande pubblico per essere stato la spalla musicale del programma I fatti vostri condotto da Giancarlo Magalli. Un volto noto al piccolo schermo che spiega: "Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma) mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada". "Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato - twetta ancora Ciriilo - se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara".

Illeso, come appreso da fonti di polizia, l'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 15:00 sulla via Cassia Veientana, poche centinaia di metri prima dell'ospedale Sant'Andrea. Uno scontro fra un furgone Iveco e la Smart condotta da Cirillo, con la citycar che in seguito all'urto si è ribaltata su un fianco. Svolti i rilievi scientifici saranno ora gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale a ricostruire la dinamica.