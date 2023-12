Manuel Mazzetti travolto da un pirata della strada, l'appello del fratello: "Chi ha visto mi contatti"

È stabile ma ancora in coma Manuel Mazzetti, il ragazzo travolto da un'auto pirata sulla via Prenestina la notte di sabato scorso. Investito e poi lasciato in terra in gravi condizioni. A chiamare i soccorsi due ragazze che si trovavano dietro la vettura che ha colpito il 35enne residente nel comune di Tivoli. Ritrovata la macchina all'interno della quale si trovava il pirata che non si è fermato a chiamare i soccorritori, il fratello Mirko ha lanciato diversi appelli alla ricerca di testimoni che possano aver assistito alla scena.

Manuel Mazzetti travolto da un'auto pirata

Recatosi personalmente sul luogo dell'incidente appena ricevuta la chiamata dai soccorritori, Mirko Mazzetti è riuscito a trovare tramite un appello lanciato sulla pagina facebook Vicovaro una ragazza che si trovava nell'auto che procedeva sulla Prenestina dietro la macchina che ha poi travolto il 35enne informatico residente a Paterno: "Hanno visto questa Citroen C3 sfrecciare a tutta velocità davanti a loro. Una volta assistito alla scena hanno pensato a fermarsi subito per chiamare l'ambulanza senza riuscire a prendere il numero della targa della macchina che si è poi allontanata".

La ricerca testimoni

Ritrovata la vettura che ha travolto Manuel - con il cofano motore ancora caldo e dei danni compatibili con l'incidente stradale avvenuta poco prima - in un distributore di carburare poco distante dal luogo dell'investimento, sempre nella zona di Centocelle: "Da quanto mi ha detto la ragazza che si è fermata a chiamare i soccorsi alla guida c'era una donna". Incidente a cui ha in parte assistito anche un altro uomo "che procedeva dall'altro verso della Prenestina. Mi ha detto che ha visto la Smart di mio fratello ribaltata su un fianco e poi questa macchina sfrecciare e travolgerlo in pieno. Proprio lui mi ha detto che sul posto c'era un ragazzo che avrebbe poi parlato con i vigili. Vorrei sapere chi sia, poterlo contattare se legge questo appello. Magari sa fornirci elementi utili".

L'incidente sulla Prenestina

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 2:30 della notte fra il 15 e il 16 dicembre sulla Prenestina, altezza via Giacomo Mancini. Dopo aver passato la serata ad ascoltare un concerto in un locale di Centocelle, Manuel Mazzetti ha preso la Smart parcheggiata in via dei Ciclamini per tornare a casa sua a Paterno. Sulla Prenestina è rimasto coinvolto in un incidente. Dopo aver perso il controllo della citycar si è infatti ribaltato su una fiancata.

Ritrovata la Citroen C3 che ha travolto Manuel, sono gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale che stanno svolgendo le indagini per risalire a colui o colei che si trovava alla guida dell'auto che ha investito il 35enne. Sequestrata la vettura elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla presenza di altri possibili testimoni e dalle immagini delle videocamere di sicurezza che si trovano sulla via Prenestina.

L'appello del fratello

"Credo già ferito è uscito dalla macchina con le proprie gambe e una volta in strada ha chiesto aiuto - prosegue nel suo appello Mirko Mazzetti -. Poi è stato travolto. Il conducente della macchina che lo ha investito non si è fermato a prestare soccorso e subito dopo è fuggito. Manuel è arrivato in ospedale in fin di vita ed è stato operato d'urgenza. Ora è ricoverato in gravissime condizioni. Per favore chi ha visto e sa qualcosa mi aiuti. Mi contatti, mio fratello è in gravi condizioni".

Gli appelli sui social

Cresciuto a Vicovaro, comune della provincia romana, proprio sui gruppi di quartiere del comune della Valle dell'Aniene è stato lanciato un altro appello per aiutare Mirko e Manuel Mazzettti: "Fatevi avanti anche in forma anonima, aiutiamo la famiglia di Manuel a fare chiarezza e le forze dell'ordine a prendere il colpevole. Forza Manuel, non mollare. Ti aspettiamo, Vicovaro è con te".