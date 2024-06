Manila De Luca, c'è un video che riprende il drammatico incidente. Il conducente era distratto e non ha frenato

C'è un video che riprende gli ultimi istanti di Manila De Luca, la 24enne di Tor Bella Monaca travolta e uccisa da un ragazzo di 22 anni al volante di una Opel Astra giallo oro nel pomeriggio di lunedì 17 giugno. Dalle immagini emergono tre punti importanti per ricostruire quanto accaduto. Il primo è la testa semi girata del conducente dell'auto, che denota una distrazione alla guida.

L'altro aspetto emerso è che Manila, con il monopattino, stava attraversando sulle strisce pedonali e l'ultimo è che il 22enne indagato per omicidio stradale non avrebbe frenato. Un fatto, quest'ultimo, testimoniato anche dai rilievi della polizia locale che non hanno certificato la presenza di segni di frenata. In sostanza, non si sarebbe minimamente accorto di Manila.

Che la velocità fosse sostenuta, inoltre, lo racconterebbe anche il parabrezza dell'Opel, letteralmente distrutto sul lato del passeggero, quello dell'impatto. Non è ancora chiaro, invece, il colore del semaforo in quel frangente. Nelle immagini si vede il traffico fermarsi e Manila attraversare, ma non è chiaro chi avesse il verde. Secondo i testimoni il conducente dell'Opel sarebbe passato con il semaforo rosso.

La distrazione al volante del 22enne, risultata fatale, sicuramente non gli ha consentito di frenare in tempo. A tal senso, e per dipanare ogni dubbio, sono stati acquisiti i tabulati dell'impianto semaforico dagli agenti del gruppo Torri della polizia locale che hanno raccolto le dichiarazioni dei testimoni presenti, dopo aver acquisito le immagini video già in mano alla procura di Roma.