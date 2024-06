Manila De Luca travolta e uccisa in monopattino da un'auto. Il conducente rischia linciaggio. "È passato col rosso"

Manila De Luca, 24 anni, è morta sul colpo. Il ragazzo di 22 anni che l'ha travolta con la sua Opel Astra in via di Tor Bella Monaca non le ha lasciato scampo. La ragazza, che era in monopattino, è stata sbalzata ed è morta praticamente subito. E così quegli occhi, quelli "azzurri splendidi, da angelo", come chi la conosceva li ha descritti, si sono chiusi per sempre. Tor Bella Monaca è sgomenta, in lutto. Sulla chat e sui gruppi di quartiere la foto di Manila e dei suoi occhi rimbalzano.

Manila De Luca, d'altronde, era amata da tutti nel quartiere, lavorava in un bar tabaccheria vicino i palazzoni del R8. Abitava nel quartiere, al R5 di via dell'Archeologia, amava i suoi cagnolini e aveva un sorriso per tutti. La mamma e la zia, accorse sul posto, si sono lasciate andare in un pianto disperato, straziante. Gli altri passanti che avevano già assistito alla scena, invece, hanno provato a raggiungere il 22enne alla guida. A quell'ora, alle 19.30, tra la chiesa e il vicino supermercato Pewex era peno di gente.

Il semaforo rosso

"È passato con il rosso, aveva la figlia in braccio. Qui corrono tutti e guidano come in Formula 1", il pensiero comune. Il ragazzo al volante della Opel, portato in ospedale a Tor Vergata per i test di rito su alcol e droga, è stato fatto allontanare di fretta. Il rischio di un linciaggio sembrava concreto e, sul posto, per garantire l'ordine pubblico, sono comparse anche le volanti della polizia di Stato e i carabinieri di Tor Bella Monaca.

Lui, stando ai primi riscontri degli agenti del gruppo Torri della polizia locale, avrebbe negato la ricostruzione fatta dai testimoni. Anzi, secondo lui sarebbe stata Manila a sbucare all'improvviso. Saranno le indagini a raccontare meglio la dinamica. Nelle prossime ore sarà indagato per omicidio stradale: un atto formale per condurre le indagini.

Chi era Manila De Luca

Intanto Tor Bella Monaca piange una figlia, una amica, una nipote. Sui social i messaggi sono a centinaia, sia di chi conosceva Manila e di chi invece si sente semplicemente toccato. Una tragedia che si poteva forse evitare.

Quel tratto di via di Tor Bella Monaca, di fronte al supermercato Pewex, spesso è stato scenario di incidenti stradali, anche gravi o mortali. Da tempo erano stati chiesti i dossi o i dissuasori sonori sulla strada per limitare l'alta velocità. Nulla è stato fatto. Manila De Luca è la 72esima vittima delle strade di Roma e provincia del 2024.

"L'hai ammazzata"

Nel frattempo i residenti del quartiere puntano il dito contro il 22enne al volante dell'auto. "Sei passato con il rosso e l'hai ammazzata", si legga sul gruppo di quartiere di Tor Bella Monaca. Un commento che sa di sentenza, popolare chiaramente. E poi ancora: "Galera a vita a questo tipo. Non ho pietà per chi ammazza giovani vite e sopratutto per lui che è passato pure con il rosso", in un altro commento.

Che ci sia imprudenza alla guida lo sottolinea anche una mamma: "Sti ragazzi con una macchina credono di essere invincibili non sanno che hanno un alto pericolo tra le mani per loro e per gli altri. Parlo da genitore di due adolescenti uno di 21 e l'altro di quasi 18".