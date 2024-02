Incidente a Marino, mamma e figlia nel passeggino investite da un'auto

Una giovane mamma con la figlia di 10 mesi, nel passeggino, stavano camminando in un tratto di strada privo di marciapiede per raggiungere un centro commerciale, quando sono state investite da una donna al volante di una Ford Fiest. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 circa di giovedì primo febbraio in via Kennedy, a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino.

La conducente della Ford Fiesta, una donna di 41 anni, si è fermata a prestare i primi soccorsi. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia locale di Marino. Secondo quanto appreso, in seguito allo scontro la bimba è caduta dal passeggino ed è stata in seguito trasportata dal 118 in codice rosso per dinamica all'ospedale dei Castelli e poi al Bambin Gesù. Non sarebbe in pericolo di vita.