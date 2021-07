Incidente via Cassia: mamma e figlia in passeggino investite da un furgone

Il sinistro in zona Tomba di Nerone. Sul posto la Polizia Locale

/ Via Cassia, 746

Paura per mamma e figlia di 3 anni investite giovedì mattina da un furgone sulla via Cassia a Roma Nord. L'incidente stradale è avvenuto all'altezza del civico 746 della SP493, in zona Tomba di Nerone.

L'intervento degli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 8:45 all'altezza del Giardino Caduti sul Fronte Russo. Ad essere investite la mamma di 39 anni e la figlia di 3. Affidate alle cure del personale del 118 la madre è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, rimasta sempre cosciente non sarebbe in pericolo di vita.

Anche la bimba, che era sul passeggino, è stata portata dall'ambulanza al medesimo nosocomio universitario di viale della Pineta Sacchetti per gli accertamenti medici del caso.

A colpire le due un furgone Peugeot condotto da un uomo che si è fermato a prestare soccorso. Dai primi elementi raccolti sembrerebbe che le due non stessero sulle strisce al momento dell'urto. Eseguiti i rilievi scientifici i 'caschi bianchi' stanno terminando gli accertamenti per ricostruire esatta dinamica dei fatti.