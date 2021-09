Incidente sul Lungotevere, auto sbanda e finisce contro un palo: morto un 22enne. Gravi tre suoi amici

Fatale l'impatto per il ragazzo di 22 anni. I tre amici feriti, sono finiti in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale di Roma Capita per i rilievi

Un ragazzo di 22 anni morto e gli altri tre suoi amici, di 26 , 25 e 24 anni, feriti in gravi condizioni. È il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, alle 4 del mattino a Roma, sul lungotevere Aventino, all'altezza di Ponte Palatino. Sul posto le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale.

Stando ad una prima ricostruzione dei caschi bianchi, ancora sul posto per i rilievi scientifici e le indagini, i quattro ragazzi erano a bordo di una Mercedes classe B quando, per cause al vaglio degli inquirenti, il conducente della vettura ha perso il controllo del veicolo, sbandando, finendo contro un palo della luce, poi caduto. Fatale l'impatto per un 22enne, morto sul colpo.

I suoi amici sono stati invece portati in codice rosso all'ospedale San Giovanni, all'ospedale San Camillo e al Santo Spirito. Ancora non è stato reso chi fosse al volante. Sul posto anche le pattuglie del I Gruppo Trevi che, da ore, sono a lavoro per i servizi di viabilità e le chiusure per consentire i rilievi di rito.

La circolazione è stata interrotta tra Via di Santa Maria in Cosmedin e Ponte Palatino, con ripercussioni e rallentamenti sul primo tratto del Lungotevere, via Marmorata, Ponte Sublicio e vie limitrofe. Per permettere i rilievi, inoltre, sono state deviate le linee 23 e 280, in direzione Clodio/Mancini; la linea 44, in direzione Montalcini. Linee 30, 83, 170 e 781 in forte ritardo.

Sul posto si è recato anche Giuseppe Lobefaro, candidato nella lista civica Calenda Sindaco come presidente del I municipio: "Senza entrare nel merito della dinamica dell'incidente, di certo c'è un tema di movida selvaggia che colpisce la zona del centro. Bisogna mettere un freno alla vendita selvaggia di alcol nei minimarket, che vanno assolutamente regolamentati".