Incidente sul lungotevere: perde controllo e si ribalta con l'auto, ferito 45enne

Incidente stradale all'alba a Trastevere. Il sinistro sul lungotevere Gianicolense, altezza via della Lungara, dove intorno alle 5:30 un'Opel Adam si è ribaltata urtando un veicolo in sosta. Sul posto sono intervenute le pattuglie del I gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi.

Il conducente, un uomo di 45 anni, è stato trasportato per accertamenti all'ospedale Santo Spirito, dove è stato sottoposto anche ai controlli sullo stato alcolemico e tossicologico. La strada è stata chiusa per rimuovere i veicoli e poter ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione fino alle 8.30.