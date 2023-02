Investita sul lungotevere, 49enne muore dopo una notte in ospedale

Avrebbe compiuto 49 anni a marzo la donna rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri al Flaminio. E' morta questa mattina al Gemelli di Roma, dopo una notte di agonia. Fatali i traumi riportati nell'impatto con la Fiat Punto che l'ha travolta.

Siamo su Lungotevere Flaminio, nel tratto che incrocia piazza Gentile Da Fabriano, a due passi dal teatro Olimpico. La donna, secondo i primissimi accertamenti, alle 20.20 stava attraversando parrebbe non sulle strisce. A travolgerla un 69enne alla guida di una Fiat Punto che ha sbalzato la donna, finita sull'asfalto. Sul posto a soccorrerla un'ambulanza che l'ha trasportata al Policlinico Gemelli in gravi condizioni. Vani i tentativi di tenerla in vita: poco prima delle 7 di oggi è stata dichiarata morta.

Sul posto per i rilievi gli agenti del II gruppo Parioli. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente della Punto, come da prassi, è stato sottoposto ai controlli di alcol e droga ai quali è risultato negativo.