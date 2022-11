Incidente sul lungotevere dopo il derby: traffico in tilt all'uscita dallo stadio

Incidente stradale e traffico in tilt domenica sera alla fine del derby giocato all'Olimpico fra Roma e Lazio. A congestionare il deflusso dallo stadio, già di per se importante, un sinistro autonomo avvenuto intorno alle 20:30 sul lungotevere Gianicolense. A rimanere ferito un 36enne, caduto dalla sella della Vespa Piaggio che stava guidando all'altezza di piazza della Rovere, fra Prati e Trastevere.

Affidato alle cure del personale del 118 lo scooterista è stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza all'ospedale San Camillo. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale. Secondo i primi riscontri nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.