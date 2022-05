Incidente sul Lungotevere, auto si ribalta dopo una carambola: anziano estratto dalle lamiere

Un'auto ribaltata e altre tre, vicino, coinvolte in una carambola. Tamponamento a catena nella mattinata di martedì scorso sul lungotevere delle Navi, all'altezza di piazzale delle Belle Arti.

Intorno alle 12:30, per cause al vaglio del grupppo Parioli della polizia locale, si sono scontrati una Mercedes classe E, una Mercedes classe B, una Bmw e una Hyundai. La classe E, condotta da un uomo di 74 anni, dopo l'impatto si è ribaltata su un lato. L'anziano conducente è stato estratto dalle lamiere del mezzo dai vigili del fuoco e poi trasportato al Santo Spirito per accertamenti. Si lavora per ricostruire la dinamica del sinistro.