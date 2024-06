Incidente mortale sulla Colombo: chi era Luca Pupillo, l'ennesima vittima sulle strade di Roma

Si chiamava Luca Pupillo la vittima dell'incidente stradale che si è verificato all'alba di sabato 15 giugno sulla via Cristoforo Colombo, all'altezza di Acilia, in direzione Ostia.

Chi era Luca Pupillo

Ventisei anni, bartender professionista, Luca stava tornando a casa all'Infernetto dopo una serata di lavoro. All'incrocio con via di Acilia, intorno alle 4.30 del mattino, mentre era in sella alla sua Kawasaki Z900 si sarebbe scontrato con uno scooter Piaggio Beverly guidato da un 34enne, carabiniere. E' stato sbalzato dalla due ruote e successivamente investito da una Ford Fiesta guidata da una ragazza di 21 anni, risultata negativa ai test per droga e alcol. Non c'è stato nulla da fare per Pupillo, deceduto quasi sul colpo nonostante i disperati tentativi dei sanitari del 118 accorsi sul luogo dell'incidente.

Bartender al Bulgari Hotel

Luca Pupillo, classe 1998, è la 71ma vittima sulle strade di Roma e provincia dall'inizio del 2024. Quasi 12 morti al mese. Una vera e propria ecatombe. Bartender del Bulgari Hotel a piazza Augusto Imperatore, dalla sua pagina Instagram è possibile capire quali fossero le sue passioni. Indubbiamente il suo lavoro, quello di bartender professionista, nel quale si era affermato anche lavorando all'estero e in altre città d'Italia, prima di approdare al prestigioso hotel in pieno centro a Roma. Ma anche le moto. A quanto risulta, la Kawasaki sulla quale era in sella la mattina del 15 giugno era un acquisto recente, ma l'amore per le due ruote partiva da lontano.

Le indagini sulla dinamica

La polizia locale di Roma Locale, che dopo l'incidente mortale è intervenuta con il XII Gruppo Monteverde e con il nucleo di pronto intervento per la gestione della viabilità, dopo i rilievi sul posto sta continuando a cercare elementi per ricostruire l'esatta dinamica e quindi anche le responsabilità. Oltre al decesso di Luca, l'incidente ha costretto al ricovero in codice rosso al "Grassi" di Ostia il 34enne a bordo dello scooter e causato un forte stato di choc per la 21enne a bordo della Ford Fiesta. La giovane, ricordiamo, è risultata negativa ai test alcolemici e sull'assunzione di sostanze stupefacenti.

Il cordoglio sui social

Sui social cordoglio da parte di chi aveva conosciuto Pupillo nella vita di tutti i giorni e sul lavoro. Come ad esempio lo staff di un locale di Giulianova, in Abruzzo, che su Facebook scrive: "Luca è stato uno dei pionieri del progetto Seta contribuendo a renderlo ciò che ora conosciamo, un Bartender di grandi capacità e talento innato dal sorriso contagioso ed amato da tutta la comunità Giuliese".