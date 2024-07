Luca e Ngoc morti in moto sull'Olimpica. Si indaga per ricostruire la carambola fatale

Ngoc Than Tri Naguyen, 52 anni, di nazionalità vietnamita e residente alla Giustiniana, e Luca De Luca, di 46, ristoratore a Prati e fotografo per passione, che viveva a Tomba di Nerone. Solo nel tardo pomeriggio di domenica e dopo ore di lavoro tra rilievi e conferme da parte dei familiari, la polizia locale di Roma Capitale è riuscita a identificare i due motociclisti morti domenica mattina in via del Foro Italico, nella zona della Tangenziale gergalmente definita come l'Olimpica.

Un tratto di strada dove gli incidenti si ripetono con una frequenza disarmante. De Luca aveva una figlia piccola e gestiva un bar tavola calda nel quartiere della Roma "bene" di Prati. L'altro dal Vietnam ormai da tempo arrivato con la famiglia nella Capitale. I due non si conoscevano ma i loro destini si sono maledettamente incrociati a fine giugno.

Strada pericolosa

Sull'incidente indagano gli agenti del gruppo Parioli che, secondo quanto si apprende, nella loro relazione evidenzieranno proprio la pericolosità di quel tratto di strada. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati, verranno acquisite immagini di videosorveglianza utili a ricostruire la percorrenza e la velocità dei veicoli. Non si esclude nulla.

Le indagini

Le due moto percorrevano via del Foro Italico, direzione Stadio Olimpico sulla stessa carreggiata e senso di marcia. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che il motociclista sulla Triumph, De Luca, si sia trovato di fronte all'improvviso l'altro in sella alla una Buell BL1, che non si esclude volesse imboccare lo svincolo per via Salaria oppure che si sia allargato a destra per evitare un ostacolo improvviso.

Entrambi sono morti sul colpo, uno è finito contro un guardrail, l'altro è stato sbalzato per diversi metri. Ecco perché non si esclude comunque che la velocità eccessiva possa essere una delle concause dell'incidente. La dinamica è complessa. I corpi dei due motociclisti sono stati trasferiti al policlinico Gemelli in attesa di capire se verrà disposta l'autopsia o meno.

20 morti a giugno

La vicenda ricorda sinistramente quanto successo sabato sulla via Tiburtina Valeria. A perdere la vita sono stati Nazzareno Sette, 37 anni di Marcellina, e Simone Esposito, 40enne di Palestrina. I due, anche loro centauri, si sono scontrati frontalmente sulla strada nei pressi di Roviano, fra Lazio e Abruzzo. Lo scontro nella giornata di San Pietro e Paolo. Anche per loro l'impatto è stato fatale e anche loro non si conoscevano.

II bilancio delle persone decedute sulle strade a Roma e provincia sale a 81, venti delle quali solo a giugno. Nel 2023 i decessi a Roma e provincia furono 193, tra quelli morti in strada e successivamente negli ospedali, il 28 per cento in più rispetto all'anno precedente, con una età media di coloro che hanno perso la vita.