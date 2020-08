Incidente sulla Litoranea, perde controllo dell'auto: 4 feriti gravi

Incidente stradale con quattro feriti gravi nella mattinata di giovedì 27 agosto davanti ai Cancelli di Ostia. L'impatto è avvenuto, secondo quanto si apprende, sulla via Litoranea in direzione Torvaianica, davanti l'ex Dazio. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia locale di Roma Capitale con il X Gruppo Mare al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica.

La strada, riaperta alle 9:10, è stata chiusa per tre ore. Secondo quanto si è appreso un gruppo di quattro persone era a bordo di una Volkswagen Polo quando, per cause in corso di accertamento, l'auto ha sbandato, facendo un testa-coda, e terminando la corsa in una cunetta.

Un incidente autonomo, secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine. Quattro i feriti gravi. Il conducente, un 34enne, è stato portato al Sant'Eugenio. Gli altri tre, tutti giovanissimi, sono stati invece portati al San Camillo. Sono tutti in gravi condizioni.