Incidente sulla Litoranea: scontro tra due auto, grave automobilista estratto dalle lamiere

Rimasto intrappolato nelle lamiere dell'auto incidentata è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e poi trasportato d'urgenza in ospedale. A rimanere gravemente ferito un automobilista, coinvolto in uno scontro fra la sua vettura ed una seconda macchina. L'incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica sulla via Litoranea, fra Ostia e Torvaianica.

Nel dettaglio l'incidente è avvenuto intorno alle 19:30 del 3 ottobre all'altezza del chilometro 3,500 della strada, nella zona della spiaggia libera di Capocotta-Castel Porziano (i cosiddetti Cancelli). Qui una Chevrolet Aveo ed una Toyota Aygo si sono scontrate per cause in via di accertamento. Ad avere la peggio un uomo di 56 anni alla guida della vettura giapponese, affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso.

Da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.