Incidente sulla Litoranea: scontro auto-moto, grave un 25enne

Incidente stradale sulla Litoranea, a Ostia. Uno scontro tra auto e moto. Ferito, il 25enne alla guida della Ktm è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza in ospedale.

Le pattuglie del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 12:00 di martedì mattina all'altezza del quinto cancello. Sul posto una Toyota Yaris e una moto Ktm incidentate. Ferito, il 25enne è stato soccorso dal personale dell'ambulanza 1872 Florida Care e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Camillo in codice rosso.

Fermatosi a prestare i soccorsi, il 27enne alla guida della Yaris è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito su alcol e droga. Chiusa la strada per consentire i rilievi, resta da accertare la dinamica.