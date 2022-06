Incidente sulla Litoranea: scontro auto-scooter, grave una 20enne

E' stata trasportata in elisoccorso in condizioni gravi una ragazza rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio sul litorale di Roma, nella zona di Castel Fusano, fra Ostia e Torvaianica. A scontrarsi un'auto ed uno scooter, condotto dalla giovane.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 18:30 del 13 giugno su via Besana, altezza della via Litoranea. Qui sono venuti a contatto per cause ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria, una Fiat 500 condotta da un ragazzo di 27 anni ed un Honda Foresight alla cui guida c'era la 20enne.

Sbalzata dalla sella dello scooter, le condizioni della giovane sono apparse da subito critiche tanto da richiedere l'atterraggio dell'eliambulanza.

Trasportata in prognosi riservata all'ospedale San Camillo, svolti i rilievi scientifici starà ora agli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.