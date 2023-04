Incidente sulla Salaria, due morti. Monterotondo piange Lidia Santini

Due morti e tre feriti. E' drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri su via Salaria, nel territorio della provincia di Rieti, nei pressi di Torricella in Sabina. A perdere la vita il 59enne Mauro Fabrizi, di Rieti, e la 47enne Lidia Santini, romana, residente a Monterotondo. Da una prima ricostruzione le due vittime, alla guida rispettivamente di un furgone e di un'autovettura, si sarebbero urtate, innescando una carambola che ha coinvolto un'auto che sopraggiungeva in direzione opposta. Nulla da fare per i due conducent, Fabrizi e Santini. Ferite altre tre persone, tra cui anche la figlia minorenne delle 47enne.

Per ore il traffico è rimasto paralizzato. Sul posto per i soccorsi si sono recati i vigili del fuoco di Rieti, la polizia stradale, i cCarabinieri e personale medico del 118 con diverse ambulanze, un' automedica e l'eliambulanza Pegaso che è atterrato direttamente sulla Salaria per soccorrere e portare un ferito grave all' Ospedale " Agostino Gemelli " di Roma in codice rosso.

Lidia Santini, chi è la vittima dell'incidente su via Salaria

Nella comunità eretina è grande il dolore per la morte di Lidia Santini che a Monterotondo aveva scelto di vivere e mettere radici, aprendo un centro estetico nella zona dello Scalo. Due amatissime figlie e l'amore per il suo lavoro come traspare dai suoi profili social. Secondo quanto emerge, la vittima si era recata nel reatino per andare a prendere la figlia che frequentava l'alberghiero e che ogni fine settimana tornava a Monterotondo.

Sulla propria bacheca l'amica, Emanuela Brugiotti, commenta: "Lidia, amica mia cara, te ne sei andata troppo presto! Lasci un vuoto immenso. Onorata di averti avuto nella mia vita".