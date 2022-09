Lida, investita e uccisa sulle strisce pedonali da una Smart

Lida Capussi Bambina, è morta a 74 anni a pochi metri da casa. L'anziana è stata invesita e uccisa sulle strisce pedonali da una Smart condotta da una donna di 46 anni che, sotto choc, si è fermata per prestarle i primi soccorsi.

Un incidente stradale dall'esito mortale avvenuto in viale Giuseppe Sirtori, vicino largo La Loggia, dove spesso avvengono sinistri gravi. Sul caso indagano i vigili urbani del IX gruppo Marconi. Lida Campussi Bambina è morta sul colpo.

L'automobilista, sotto choc, è stata sottoposta agli esami di rito, l’alcol test e il drugtest, dopo essere stata accompagnata in ospedale dai vigili urbani. Secondo quanto emerso nelle prime battute di indagini, la donna al volante potrebbe non aver visto l'anziana per "colpa" del sole. Almeno questa la prima versione detta dalla conducente.